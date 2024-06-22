Джанашия: «Грузия обыграет Португалию»

Бывший нападающий сборной Грузии Заза Джанашия в интервью «СЭ» заявил, что его команда может победить Португалию в следующем туре группового турнира Евро-2024.

— Что сегодня понравилось в игре сборной Грузии?

— Ничего. Но самое интересное — был шанс вырвать три очка. И на контратаках, считаю, грузины играли все-таки посильнее чехов.

— Почему ничего не понравилось?

— Да много вопросов к игре нашей команды. Почему мы так «сели» после забитого гола? Что-то непонятное... Зачем? За что? Почему весь тайм нельзя провести в одном темпе? То нормально играют, то какие-то уставшие... Почему начало матча осталось за чехами?

— Вы говорили, что Грузия победит Чехию, а с Португалией сыграет вничью.

— Ну... Значит, все будет наоборот. Ничья с чехами и победа над португальцами (смеется).

— Смело.

— Ну а что? Возможно, к третьему туру португальцы уже решат свои задачи, выйдут играть не в полную силу. Вот мы и победим (смеется). Вдруг Криштиану и компания поберегут силы к плей-офф?

— Какую оценку пока поставите вашей команде за эти два матча? Кто-то говорит, что сборная Грузии — не уровень чемпионата Европы, кто-то в целом называет ее игру вполне приемлемой.

— Что значит — не уровень?! Прекрасный матч с турками. Давно такой игры не видел. Обе команды атаковали. Мы здорово смотрелись, просто не повезло. Так что я бы за два матча поставил нашей сборной четверку.

В субботу, 22 июня, сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 (1:1). С португальцами команда Вилли Саньоля встретится 26-го числа.