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Сегодня, 03:05

Мусиала — о победе над Шотландией: «Лучший матч в жизни? Можно так сказать»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Джамал Мусиала.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала, признанный лучшим игроком матча открытия Евро-2024 Германия — Шотландия (5:1), подвел итоги игры.

«Провел ли я сегодня лучший матч в жизни? Можно и так сказать. У меня самые крутые ощущения в жизни. И все мы счастливы, что так начали, забили столько голов и обрели уверенность для следующих игр. Тони Кроос перед игрой сказал мне пару ободряющих слов в раздевалке. Это наш стержневой игрок, играть с которым для меня — честь.

Не могу сказать, что я, как самый молодой игрок, испытываю какое-то особое давление. Когда у тебя такие партнеры, ты не испытываешь давление, а получаешь удовольствие. Но мы можем играть еще лучше!

У меня не было времени обдумывать неудачу на чемпионате мира-2022 в Катаре. Да, там у меня мяч не шел в ворота, а здесь влетел в первом же матче. Это футбол — ты должен выходить, тренироваться и играть с одинаковой отдачей, а удача иногда будет с тобой, иногда — нет. Так и после этой игры не надо задирать голову», — сказал Мусиала.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.

 
Сборная Германии обыграла Шотландию со&nbsp;счетом 5:1. Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Джамал Мусиала
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