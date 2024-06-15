Мусиала: «Немного обидно из-за автогола в концовке, но в остальном это была идеальная игра»

Нападающий сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал победу над Шотландией (5:1) в первом матче чемпионата Европы-2024.

«Мы определенно чувствовали давление перед игрой, но это хорошее чувство. Немного обидно из-за автогола в концовке, но в остальном это была идеальная игра. Мы все чувствуем давление на своих плечах. Когда мы на поле, то уже не чувствуем это давление. Не позволим победе вскружить нам голову. Хотим сделать то же самое в среду. Извлечем из этой игры лучшее и сохраним это», — цитирует пресс-служба УЕФА Мусиалу.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.