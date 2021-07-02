Доннарумма поцеловал партнера по команде, который спас его ворота
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола спас ворота команды во второй тайме матча 1/4 финала чемпионата Европы против Бельгии.
Нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку во втором тайме имел отличную возможность забить гол, но на его пути встал Спинаццола, который не позволил форварду поразить уже пустые ворота.
После этого момента все игроки сборной Италии тепло поблагодарили партнера по команде. А голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма даже поцеловал его в щеку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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