Булыкин: «Хотелось бы, чтобы голландцы остановили этот английский антифутбол»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Нидерландов и Англии в полуфинале Евро-2024.

«Хотелось бы, чтобы голландцы остановили этот английский антифутбол, но, учитывая, что англичане играют не так зрелищно, не так красиво, но результативно, голландцам будет очень сложно это сделать. Хочется, чтобы Нидерланды что-то показали. Обычно они играют зрелищно, красиво, поэтому будем надеется, что в этой игре тоже что-то покажут. Но англичане здесь фавориты, поэтому голландцам придется в два раза сильнее напрячься, чтобы попытаться обыграть англичан», — сказал Булыкин «СЭ».

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Константин Передерий