Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Дидье Дешам назвал главную цель сборной Франции на матч с Германией

08:51
Теги:

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал главную задачу команды на матч 1-го тура чемпионата Европы с Германией.

«Грандиозный матч для старта турнира. Он невероятный как для нас, так и для немцем, так как обе наши команды входят в число ведущих в Европе.

Наша цель — играть эффективно в обеих штрафных площадках, именно там будет решаться судьба игры», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

Ранее наставник сборной Германии Йоахим Лев также рассказал о настрое команды на эту игру.

Матч Франция — Германия состоится во вторник, 15 июня, в Мюнхене. Начало — 22.00 мск.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Слуцкий назвал, кто впечатлил его больше всех на старте Евро-2020
Захарова оценила уход журналистов BBC с брифинга с Протасевичем
С кем проводит время Курбан Омаров после разрыва с Бородиной
Ушаков заявил о практически полностью согласованной повестке встречи Путина и Байдена

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд