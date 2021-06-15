Дидье Дешам назвал главную цель сборной Франции на матч с Германией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал главную задачу команды на матч 1-го тура чемпионата Европы с Германией.

«Грандиозный матч для старта турнира. Он невероятный как для нас, так и для немцем, так как обе наши команды входят в число ведущих в Европе.



Наша цель — играть эффективно в обеих штрафных площадках, именно там будет решаться судьба игры», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

Ранее наставник сборной Германии Йоахим Лев также рассказал о настрое команды на эту игру.

Матч Франция — Германия состоится во вторник, 15 июня, в Мюнхене. Начало — 22.00 мск.