Лев поделился эмоциями перед матчем сборной Германии с Францией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал об ожиданиях от матча с Францией на Евро-2020.

«В воздухе позитивное напряжение, чувство предвкушения. Когда я сел в автобус, чтобы ехать сюда, то реально подумал: «Ну, наконец-то!». Я спокоен, расслаблен и думаю, что за последние 14 дней мы сделали то, что хотели. Важно будет увидеть, чего команда добилась за пару недель, особенно в матче с такой топовой командой, как Франция», — цитирует Лева пресс-служба УЕФА.

Матч Франция — Германия состоится сегодня, 15 июня, в Мюнхене, начало — 22.00 мск.