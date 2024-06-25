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Сегодня, 07:25

Дания — Сербия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Дания сыграет с Сербией на чемпионате Европы по футболу 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Каспер Шмейхель.
Фото Федерация футбола Дании

25 июня Дания и Сербия сыграют в матче группового этапа на Евро-2024. Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 22.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. За ключевыми событиями противостояния Дания — Сербия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на онлайн-сервисе «Okko Спорт» по платной подписке.

Сборная Дании заработала два очка и идет на втором месте в группе С. Сербы с одним баллом занимают четвертую строчку в квартете.

Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Дания
Сербия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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