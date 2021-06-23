Червиченко: «Украина лучше нас. Не нужно было услужливо подставляться в Дании»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

«Это подтверждает мои слова о том, что сборная Украины лучше нас. У них лучше тренер, более мобильные игроки, они свежее. В нападении у них большее разнообразие. На нашем фоне они выглядят более предпочтительно. Везение? Может быть, они где-то побольше забили и поменьше пропустили? Если бы мы накидали финнам так, как испанцы накидали словакам, то мы бы тоже прошли в плей-офф. А так мы услужливо подставили свои ворота датчанам. Вот и результат. Смысл смотреть на везение других, когда сами ничего не можем?» — сказал Червиченко «СЭ».

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020. Это стало известно после завершения последнего тура в группе Е.

Ранее сборная Швеции 23 июня выиграла у Польши (3:2) в группе E, а Испания разгромила Словакию (5:0).