Черногория сыграла вничью с Венгрией в отборочном турнире Евро-2024

Сборная Черногории дома сыграла вничью с Венгрией в матче третьего тура отбора к Евро-2024 — 0:0.

Венгрия с 4 очками занимает второе место в группе G. Черногория, также набравшая 4 очка, уступает венграм по дополнительным показателям и идет третьей.

В матче группы F сборная Азербайджана дома сыграла вничью с Эстонией — 1:1. На гол Рауно Саппинена ответил Антон Кривоцюк.

Эстония с 1 очком занимает четвертое место в группе F. Азербайджан с 1 баллом идет на последней строчке.