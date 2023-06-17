Гол Холанна не спас Норвегию от поражения в матче с Шотландией в отборе к Евро-2024
Сборная Норвегии на своем поле проиграла Шотландии в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2024 — 1:2.
Счет на 61-й минуте открыл Эрлин Холанн, реализовавший пенальти. Шотландцы сумели отыграться в конце основного времени — на 87-й минуте отличился Линдон Дайкс, а две минуты спустя победный гол забил Кенни Маклин.
Шотландия с 9 очками осталась лидером группы A. Норвегия с 1 баллом занимает третью строчку.
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