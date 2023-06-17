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Гол Холанна не спас Норвегию от поражения в матче с Шотландией в отборе к Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвегия — Шотландия.
Фото AFP

Сборная Норвегии на своем поле проиграла Шотландии в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2024 — 1:2.

Счет на 61-й минуте открыл Эрлин Холанн, реализовавший пенальти. Шотландцы сумели отыграться в конце основного времени — на 87-й минуте отличился Линдон Дайкс, а две минуты спустя победный гол забил Кенни Маклин.

Шотландия с 9 очками осталась лидером группы A. Норвегия с 1 баллом занимает третью строчку.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
17 июн, 19:00. Ullevaal (Осло)
Норвегия
1:2
Шотландия
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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