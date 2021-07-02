Черчесов отреагировал на слова Путина о неудаче сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о выступлении команды на Евро-2020.

«Моя реакция на слова Путина? Давайте разберем. Цитирую: «Здесь нет ничего личного, как обычно происходит. Надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за сборную». «Теми, кто отвечал за сборную» — это перед вами сидит. Продолжу: «Что было сделано позитивного теми, кто отвечал за сборную, и вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить». Это для начала. В конце он сказал: «... и кадровые решения». Вот что он сказал. Если переводить на русский, это значит: надо выслушать, обсудить с теми, кто сделал что-то позитивно и что-то не доделал, и принять спокойно решение. Это я вам сегодня и сказал, что нужно сесть, подумать и принять решение», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

Путин поделился своим отношением к выступлению сборной России на Евро-2020 30 июня во время прямой линии.

На минувшем чемпионате Европы сборная России под руководством Черчесова заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла попасть в плей-офф турнира.