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Черчесов — о неудаче на Евро-2020: «Самое главное, мы понимаем, что это такое»

14:22
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, сказал, что команда понимает свою неудачу на Евро-2020.

«Мы не понимаем, что мы проиграли? Самое главное, мы понимаем, что это такое. Знаете, как говорится в еврейской поговорке? Самый плохой конец дает шанс новому началу», — сказал Черчесов.

30 июня Черчесов выступил перед техническим комитетом РФС, который оценил выступление сборной России на Евро-2020. Черчесов и техком РФС признали итоги выступления неудовлетворительными.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.

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