Тренер сборной Финляндии объяснил замену лидера команды Пукки в матче с Россией
18:41
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва объяснил, почему в матче Евро-2020 с Россией (0:1) был заменен форвард Теему Пукки.
— С чем связана замена Пукки во втором тайме?
— Нужно иметь в виду все, что с ним было до турнира. Мы хотели добавить немного скорости в атаке. Игру нужно было освежить. Мы хотели прессинговать соперника более агрессивно. Остальными заменами мы хотели добавить больше силы в атаку и немного поменять схему.
Единственный мяч в этой игре забил Алексей Миранчук.
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