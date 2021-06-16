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Тренер сборной Финляндии объяснил замену лидера команды Пукки в матче с Россией

18:41
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва объяснил, почему в матче Евро-2020 с Россией (0:1) был заменен форвард Теему Пукки.

— С чем связана замена Пукки во втором тайме?

— Нужно иметь в виду все, что с ним было до турнира. Мы хотели добавить немного скорости в атаке. Игру нужно было освежить. Мы хотели прессинговать соперника более агрессивно. Остальными заменами мы хотели добавить больше силы в атаку и немного поменять схему.

Единственный мяч в этой игре забил Алексей Миранчук.

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Олег Кошелев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи