Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Черчесов объяснил, почему не взял на Евро Гильерме и Лунева

13:50
Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, объяснил кадровые решения.

«Гильерме в конце отборочного турнира пропустил четыре от Бельгии, — сказал Черчесов. — Он уже не играл с Сан-Марино. Потом была Лига наций, три гола от Турции, четыре в Сербии за тайм. Потом в чемпионате снова заиграл, но решающий матч с «Зенитом» — шесть голов. Мы задались вопросом, что нам нужен вратарь, который будет выручать. Мы видели, что Шунин на сегодняшний день лучше. Нам с Бельгией играть, на том же стадионе, где Гильерме столько пропускал. Игрока такого уровня больно не брать. Но решение нужно принимать, и мы его приняли. Предварительно все разложив, и есть нюансы, которые я никогда не скажу.

Лунев? Он до сегодняшнего дня без клуба. Я бы не хотел, чтобы мой игрок на Евро после тренировок или теории решал свои вопросы. Я не хотел рисковать».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Гирин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Главную американскую звезду поймали на допинге. Скандал перед Олимпиадой
Порноактриса покончила с собой в Петербурге
Источник назвал приоритетную версию причины самоубийства мэра Коломны
Главный социальный проект Пятого канала получил награду премии «Медиа-менеджер России»
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости