Черчесов объяснил, почему не взял на Евро Гильерме и Лунева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, объяснил кадровые решения.

«Гильерме в конце отборочного турнира пропустил четыре от Бельгии, — сказал Черчесов. — Он уже не играл с Сан-Марино. Потом была Лига наций, три гола от Турции, четыре в Сербии за тайм. Потом в чемпионате снова заиграл, но решающий матч с «Зенитом» — шесть голов. Мы задались вопросом, что нам нужен вратарь, который будет выручать. Мы видели, что Шунин на сегодняшний день лучше. Нам с Бельгией играть, на том же стадионе, где Гильерме столько пропускал. Игрока такого уровня больно не брать. Но решение нужно принимать, и мы его приняли. Предварительно все разложив, и есть нюансы, которые я никогда не скажу.

Лунев? Он до сегодняшнего дня без клуба. Я бы не хотел, чтобы мой игрок на Евро после тренировок или теории решал свои вопросы. Я не хотел рисковать».