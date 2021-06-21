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«Чемоданы уже собраны. Включайте Бузову!» Болельщики недовольны игрой России против Дании

23:05
21 июня. Россия — Дания. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Россия — Дания. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России уступает команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. После первого тайма россияне проигрывают со счетом 0:1.

При таком результате сборная России занимает последнее место в группе B и завершит выступления на Евро-2020.

Россия — Дания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи