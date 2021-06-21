«Чемоданы уже собраны. Включайте Бузову!» Болельщики недовольны игрой России против Дании

Очевидно же что тактика заброса мяча на дзюбу не работает в 80% случаев, его не поворотливость приводит к затуханию атак. Однако, как только играем в пас и продвигаемся к воротам противника есть удары в створ. Менять состав пора, кто-то уде просто прирос и не даёт плоды...