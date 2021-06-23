Бускетс признан лучшим игроком матча Словакия — Испания на Евро
21:15
Лучшим игроком матча Евро-2020 Словакия — Испания признан полузащитник Серхио Бускетс, сообщает официальный сайт УЕФА. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте.
Сборная Испании с крупным счетом обыграла Словакию (5:0) в заключительном матче группового турнира. В составе победителей отличились Эмерик Ляпорт, Пабло Сарабия и Пау Торрес. Два мяча словаки забили в свои ворота — автоголы записаны на Мартина Дубравку и Юрая Куцку.
Испанцы набрали пять очков и заняли второе место в группе, обеспечив себе место в плей-офф. У словаков три очка и третья позиция.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024473--slovakia-vs-spain/
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