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Бускетс признан лучшим игроком матча Словакия — Испания на Евро

21:15
Серхио Бускетс. Фото UEFA.com
Серхио Бускетс. Фото UEFA.com
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Лучшим игроком матча Евро-2020 Словакия — Испания признан полузащитник Серхио Бускетс, сообщает официальный сайт УЕФА. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте.

Сборная Испании с крупным счетом обыграла Словакию (5:0) в заключительном матче группового турнира. В составе победителей отличились Эмерик Ляпорт, Пабло Сарабия и Пау Торрес. Два мяча словаки забили в свои ворота — автоголы записаны на Мартина Дубравку и Юрая Куцку.

Испанцы набрали пять очков и заняли второе место в группе, обеспечив себе место в плей-офф. У словаков три очка и третья позиция.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024473--slovakia-vs-spain/

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