Лучшим игроком матча Евро-2020 Словакия — Испания признан полузащитник Серхио Бускетс, сообщает официальный сайт УЕФА. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте.

Сборная Испании с крупным счетом обыграла Словакию (5:0) в заключительном матче группового турнира. В составе победителей отличились Эмерик Ляпорт, Пабло Сарабия и Пау Торрес. Два мяча словаки забили в свои ворота — автоголы записаны на Мартина Дубравку и Юрая Куцку.

Испанцы набрали пять очков и заняли второе место в группе, обеспечив себе место в плей-офф. У словаков три очка и третья позиция.