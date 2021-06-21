Перед заключительным туром группового этапа чемпионата Европы в квартете С сложилась следующая ситуация. У сборной Нидерландов — 6 очков, у Северной Македонии — ни одного, а у Австрии с Украиной — по 3. При этом в третьем туре между собой играют именно две последние сборные и решат, кто из них займет второе место.

Ничья во встрече Украины с Австрией практически гарантирует обеим сборным участие в плей-офф. В этом случае со второго места выйдет Украина, так как у нее больше забитых мячей, чем у Австрии.

В последние дни коэффициенты на ничью в матче у букмекеров сильно упали. Ситуацию для «СЭ» прокомментировал старший аналитик трейдинга БЕТСИТИ Владимир Сидоров.

«Коэффициенты на все матчи группового этапа Евро-2020 в БЕТСИТИ появились еще в сентябре 2020 года. Изначально ничью в матче Украина — Австрия мы оценили в 3.20», — отметил аналитик.

В мае коэффициент на этот исход поднялся до 3.30, а перед стартом Евро упал до 2.75.

Сейчас коэффициент на ничью в БЕТСИТИ составляет 2.06. Это связано с турнирной ситуацией и движением котировок во всем мире.

65 процентов объема ставок на основной исход в БЕТСИТИ сделано на победу Украины, 18 процентов — на ничью и 17 процентов — на Австрию.

Из крупных ставок отметим:

— 747 143 рубля на победу Украины с коэффициентом 3.70;

— 596 500 рублей на тотал голов больше 2.5 за 3.20;

— 150 000 рублей на победу Украины или Австрии за 1.84.

«Для наших игроков этот матч — возможность поставить с высокими коэффициентами на отличные от ничьей исходы», — заключил Сидоров.