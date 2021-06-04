Билялетдинов считает, что в матче с Болгарией будет наработка состава на Бельгию

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Болгарией.

«Мы играем дома, мы фавориты. Будем ждать победы и хорошей игры. Этот матч непосредственно близок к чемпионату Европы, в нем нужно быть уже в оптимальной форме. Думаю, в воротах окажется Шунин, раз сегодня его объявили номером один на Евро. Структура игры-то понятная, что там прятаться? Все равно будут какие-то тактические перестановки. Может быть, завтра будет попробован какой-то план Б в случае неблагоприятных событий. Но в целом, думаю, что будет уже накатка, отработка состава на Бельгию. Считаю, что завтрашняя игра будет результативной, ожидаю не менее трех мячей», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Контрольный матч перед Евро-2020 Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 18:00 мск.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Екатерина Звенигородская)