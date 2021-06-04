Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Зинченко прибыл в расположение сборной Украины для подготовки к Евро-2020

16:15
Теги:

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прибыл в расположение сборной Украины и рассказал об ожиданиях от чемпионата Европы.

«Я смотрел матч против Северной Ирландии. Видно, что партнеры в тонусе, провели хороший матч, жаль, много не забили. Нам предстоит очень серьезный турнир, где перед нами стоят большие задачи», — цитирует Зинченко «Футбол-1».

Отметим, футболист одним из последних присоединился к национальной команде, так как 29 мая играл в составе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

На Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

Дополнительная информация:

https://footballua.tv/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Четыре нокдауна за 15 секунд! Сокрушительное поражение Колобка в кулачном бою
Гороскоп и знаки зодиака — как они появились?
Пушков посоветовал Украине и Польше «сушить весла»
Врач получил 13 ножевых ранений в Одессе в попытке отстоять жену

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд