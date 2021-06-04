Зинченко прибыл в расположение сборной Украины для подготовки к Евро-2020
16:15
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прибыл в расположение сборной Украины и рассказал об ожиданиях от чемпионата Европы.
«Я смотрел матч против Северной Ирландии. Видно, что партнеры в тонусе, провели хороший матч, жаль, много не забили. Нам предстоит очень серьезный турнир, где перед нами стоят большие задачи», — цитирует Зинченко «Футбол-1».
Отметим, футболист одним из последних присоединился к национальной команде, так как 29 мая играл в составе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
На Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.
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