Бензема признался, что не сомневался в себе
01:13
Нападающий сборной Франции Карим Бензема после ничьей с Португалией (2:2) признался, что не сомневался в себе. Форвард оформил дубль в этой встрече.
«Никогда в себе не сомневался, но знал, чего от меня ждет страна. Удалось забить, и теперь этот успех можно посмаковать вместе со всеми», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.
Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/
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