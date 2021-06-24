Роналду поблагодарил болельщиков сборной Португалии за поддержку

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выразил благодарность за поддержку.

«Поздравления команде! Спасибо всем за безоговорочную поддержку», — написал португалец в Twitter.

В последнем туре группового турнира Португалия сыграла вничью с Францией (2:2). Роналду сделал дубль в этой игре.

В 1/8 финала португальцы сыграют с Бельгией. Матч состоится 27 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.