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Роналду поблагодарил болельщиков сборной Португалии за поддержку

01:02
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выразил благодарность за поддержку.

«Поздравления команде! Спасибо всем за безоговорочную поддержку», — написал португалец в Twitter.

В последнем туре группового турнира Португалия сыграла вничью с Францией (2:2). Роналду сделал дубль в этой игре.

В 1/8 финала португальцы сыграют с Бельгией. Матч состоится 27 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.

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