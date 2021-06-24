Роналду поблагодарил болельщиков сборной Португалии за поддержку
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выразил благодарность за поддержку.
«Поздравления команде! Спасибо всем за безоговорочную поддержку», — написал португалец в Twitter.
Parab?ns equipa! ?? Obrigado a todos pelo o apoio incondicional! ???#AcreditemTantoComoNos #vamoscomtudo pic.twitter.com/QkQwv8iH2n— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 23, 2021
В последнем туре группового турнира Португалия сыграла вничью с Францией (2:2). Роналду сделал дубль в этой игре.
В 1/8 финала португальцы сыграют с Бельгией. Матч состоится 27 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.
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