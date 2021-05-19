Бензема будет играть за сборную Франции под номером 19

Нападающий «Реала» впервые с 2015 года получил вызов в сборную Франции. Как сообщает L'Equipe, выступать за национальную команду он будет под номером 19. Ранее он играл под 10-й.

33-летний Карим Бензема в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что футболист не вернется в сборную.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.