Дешам объяснил, почему не вызвал в сборную Франции Фернала Менди

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему защитник «Реала» Ферлан Менди не был вызван в национальную команду. Во вторник, 18 мая, специалист назвал игроков, которые будут готовиться к Евро-2020.

«Состояние его травмы не очень хорошее», — цитирует GFFN Дешама.

11 мая у Менди было диагностировано воспаление надкостницы в области большеберцовой кости.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.