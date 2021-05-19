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Дешам объяснил, почему не вызвал в сборную Франции Фернала Менди

02:56
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему защитник «Реала» Ферлан Менди не был вызван в национальную команду. Во вторник, 18 мая, специалист назвал игроков, которые будут готовиться к Евро-2020.

«Состояние его травмы не очень хорошее», — цитирует GFFN Дешама.

11 мая у Менди было диагностировано воспаление надкостницы в области большеберцовой кости.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.

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