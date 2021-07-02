Сегодня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» в 1/4 финала Евро Бельгия сыграет с Италией. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет канал «Россия 1». «СЭ» подготовил прогноз на этот матч. Сделать свою ставку можете и вы, причем бесплатно — получите до 1500 рублей в мобильном приложении БЕТСИТИ без пополнения счета.

Италия стала одним из открытий Евро-2020. «Скуадра адзурра» отлично выступила в группе, одержав три победы. Команда Роберто Манчини обыграла Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0), показав яркий атакующий футбол. В 1/8 финала пришлось сложнее. Австрия оказала итальянцам достойное сопротивление — в итоге 2:1 в дополнительное время.

Бельгия наряду с Францией считалась одним из двух главных фаворитов Евро-2020. Бельгийцы, как итальянцы, выиграли все три матча в группе — у России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0). В 1/8 финала «красные дьяволы» победили Португалию — 1:0.

В матче с португальцами травмы получили лидеры бельгийцев Кевин Де Брейне и Эден Азар. Оба из-за повреждений подошли к Евро не в лучшей форме. У «скуадры адзурры» может не сыграть ведущий защитник Джорджо Кьеллини.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча Италию. Коэффициент на ее проход в полуфинал — 1.65. На Бельгию — 2.32.

Коэффициент на победу Италии в основное время — 2.40, на успех Бельгии — 3.40, на ничью — 3.20.

В матче 1/8 финала против Португалии бельгийцы показали, что готовы ради достижения результата отдать инициативу сопернику и рассчитывать на его ошибки. Индивидуальное мастерство игроков «красных дьяволов» на высочайшем уровне — они обязательно накажут за чужую осечку. Но Италия пропустила в 11 последних матчах всего один гол, превзойдя рекорд по продолжительности сухой серии.

Прогноз «СЭ»: малорезультативный матч и тотал голов меньше 1.5 — поставить на это можно с интересным коэффициентом 2.70.

В линии БЕТСИТИ более 2000 ставок на Евро. Выбирайте свою и ставьте бесплатно — получите бонус до 1500 рублей в мобильном приложении прямо сейчас!