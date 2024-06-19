Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:26

Барбоза считает, что у сборной Португалии могут возникнуть проблемы с Турцией и Грузией

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал победу сборной Португалии над Чехией в матче первого тура группового турнира Евро-2024 (2:1).

«Португалия играла лучше, старалась и создавала моменты. Думаю, что у нас была неудачная тактика, которую Мартинесу пришлось изменить. Нам, конечно, повезло. Конечно, нужно играть лучше. С Турцией и Грузией у Португалии могут возникнуть проблемы. Главный тренер должен это понимать и делать соответствующие выводы. Посмотрим, есть ли у него смелость, чтобы делать необходимые изменения, иначе по турниру могут быть проблемы. Сегодня был первый матч, но он уже многое показал», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Во втором туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией. Оба противостояния состоятся 22 июня.

Источник: Metaratings.ru.
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Биография Сергея Бобровского: жизнь и карьера российского вратаря «Флориды»
«Эдмонтон» победил «Флориду» в пятом матче финала
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Евро-2024: расписание и результаты матчей 19 июня
Хорватия упустила победу над Албанией в добавленное время
Хорватия и Албания сыграли вничью! Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Германия — Венгрия: стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2024
Хорватия — Албания: албанцы сравняли счет в добавленное время
Хорватия — Албания: хорваты вышли вперед благодаря точному удару Крамарича и автоголу Гьясула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Германия — Венгрия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Хорватия — Албания: хорваты вышли вперед благодаря точному удару Крамарича и автоголу Гьясула

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости