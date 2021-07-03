Балотелли: «Я бы заставил всех игроков сборной Италии преклонить колено»
Нападающий Марио Балотелли пообщался со своими подписчиками в Instagram в формате «вопрос-ответ». В одном из вопросов у Балотелли спросили, преклонил ли бы он колено перед матчем в рамках акции Black Lives Matter, если бы выступал за сборную Италии на Евро-2020.
«Конечно, я бы преклонил колено, а также заставил бы других игроков сделать то же самое», — написал Балотелли.
Добавим, что сборная Италии накануне пробилась в полуфинал Евро-2020, где сыграет против Испании.
Напомним, что капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини ранее заявил, что команда готова преклонять колено в случае просьбы со стороны соперника.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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