Балотелли: «Я бы заставил всех игроков сборной Италии преклонить колено»

Нападающий Марио Балотелли пообщался со своими подписчиками в Instagram в формате «вопрос-ответ». В одном из вопросов у Балотелли спросили, преклонил ли бы он колено перед матчем в рамках акции Black Lives Matter, если бы выступал за сборную Италии на Евро-2020.

«Конечно, я бы преклонил колено, а также заставил бы других игроков сделать то же самое», — написал Балотелли.

Добавим, что сборная Италии накануне пробилась в полуфинал Евро-2020, где сыграет против Испании.

Напомним, что капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини ранее заявил, что команда готова преклонять колено в случае просьбы со стороны соперника.