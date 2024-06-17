Деннис Ман стал первым румыном с двумя голевыми передачами на крупном турнире со времен Георге Хаджи

Полузащитник сборной Румынии Деннис Ман отдал две голевые передачи в матче против Украины (3:0) на Евро-2024.

25-летний вингер стал первым игроком, отдавшим две голевые передачи на крупном турнире за сборную Румынии со времен Георге Хаджи, который отметился в игре против Колумбии на ЧМ-1994, сообщает Opta Sports.

Сборная Румынии (3 очка) возглавила группу E. Украина (0) опустилась на последнее место в квартете.

В следующем матче Украина 21 июня сыграет со Словакией, а Румыния на день позже встретится с Бельгией.