Бельгия — Словакия: началась трансляция матча Евро-2024
Бельгия и Словакия сыграют на Евро-2024 17 июня в 19:00 мск
Бельгия и Словакия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в понедельник, 17 июня. Встреча пройдет в рамках группы E на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне, Германия. Начало — в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Евро-2024.
Ключевые события матча Бельгия — Словакия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Телеканал «Матч ТВ»покажет встречу в прямом эфире, также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.
Сборные встречались между собой трижды. Один раз победили бельгийцы, еще две игры завершились вничью. Все матчи носили товарищеский статус. Последний из них прошел в феврале 2013-го и завершился победой Бельгии (2:1).
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