Сербский журналист: «Именно выходки албанцев стали причинами драк и арестов»

Сербский журналист Maxbet Sport Мирко Маркович осудил поведение албанских фанатов на Евро-2024.

«Провокации со стороны албанцев постоянны с первого дня работы Европарламента, тогда что говорить об этом Евро? Именно их выходки стали причинами драк и арестов сербских фанатов. Еще были потасовки и с англичанами, но только одна из них была остановлена полицией. На турнирах к такому надо быть готовыми. Сербия уже отправила все свои возражения УЕФА с просьбой запретить таким болельщикам посещать матчи Евро. Ждем решения», — сказал Маркович Sport24.

Абанские болельщики успели устроить беспорядки на улицах Германии, нападали на болельщиков из Италии, Сербии и Англии, а также вывешивали на стадионе флаги «Армии освобождения Косова».