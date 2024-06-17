Божович отреагировал на запрет российских флагов на Евро-2024

Бывший тренер нескольких российских команд Миодраг Божович прокомментировал запрет российского флага на матче Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

«Меня вообще не удивляет, почему в Германии начали запрещать российские флаги на Евро. Немцы как были нацистами, так и остались. Прочитайте книги по истории, и сделайте выводы, что это за страна и люди», — цитирует Божовича Sport24.

Божович возглавлял в России «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что российские флаги будут запрещены на всех матчах сборной Украины на Евро-2024. Позже стало известно, что в Германии запретили посещение фан-зон чемпионата Европы с российской символикой.