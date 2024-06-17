Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:45

Украинские болельщики скандировали бандеровские лозунги перед матчем Евро в Мюнхене

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матч Евро Румыния — Украина закончился со счетом 3:0.
Фото Reuters

Болельщики сборной Украины скандировали бандеровские лозунги перед матчем Евро-2024 против Румынии (0:3), информирует РИА Новости со ссылкой на издание «Страна». Сообщается, что десятки фанатов в желто-синих цветах прошли маршем перед игрой в Мюнхене.

Ранее в понедельник стало известно, что УЕФА запретил проносить российские флаги на матчи сборной Украины. Однако на стадионе в Мюнхене появился флаг ДНР.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях

Источник: РИА Новости
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
Читайте также
Фанаты сборных Англии и Сербии устроили драку перед матчем Евро-2024
Фанаты высмеяли Кумана за ковыряние в носу во время матча Евро-2024
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Сын президента Сербии в центре драки, стрельба и беспорядки. Евро-2024 погружается в фанатские войны
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Бельгия — Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Кафельников — о поражении сборной Украины: «Бросил смотреть после 0:2»
Станчу начал разгром сборной Украины. Его трансфер в «Челси» дважды обидно срывался
Свищев — о победе Румынии над Украиной: «Может, стоит заниматься футболом, а не политикой?»
Станчу признан лучшим игроком матча Румыния — Украина
Журова: «Евро идет несколько дней, а скандалов уже больше, чем за весь чемпионат мира в России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафельников — о поражении сборной Украины: «Бросил смотреть после 0:2»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости