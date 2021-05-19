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Австрия объявила расширенный состав на Евро-2020

17:38
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Стал известен расширенный состав сборной Австрии на Евро-2020. В него вошли 30 человек. В окончательной заявке останутся 26 футболистов.

Состав сборной Австрии

Вратари: Даниэль Бахманн («Уотфорд», Англия), Павао Перван («Вольфсбург», Германия), Хайнц Линднер («Базель», Швейцария), Александер Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба («Бавария», Германия) (покинет команду по окончании сезона — Прим. «СЭ»), Александар Драгович («Байер», Германия), Марко Фридль («Вердер», Германия), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт», Германия), Штефан Лайнер («Боруссия» М", Германия), Филипп Линхарт («Фрайбург», Германия), Филипп Мвене («Майнц», Германия), Штефан Пош («Хоффенхайм», Германия), Кристофер Триммель («Унион» Берлин, Германия), Андреас Ульмер («Зальцбург»).

Полузащитники: Хусейн Балич (ЛАСК), Юлиан Баумгартлингер («Байер», Германия), Кристоф Баумгартнер («Хоффенхайм», Германия), Флориан Гриллитч («Хоффенхайм», Германия), Штефан Ильзанкер («Айнтрахт», Германия), Конрад Лаймер («Лейпциг», Германия), Валентино Лазаро («Боруссия» М, Германия), Марсель Забитцер («Лейпциг», Германия), Луис Шауб («Люцерн», Швейцария), Ксавер Шлагер («Вольфсбург», Германия), Алессандро Шопф («Шальке», Германия).

Нападающие: Марко Арнаутович («Шанхай Порт», Китай), Адриан Грбич («Лорьян», Франция), Михаэль Грегорич («Аугсбург», Германия), Саша Калайджич («Штутгарт», Германия), Карим Онисиво («Майнц», Германия).

На Евро-2020 сборная Австрии сыграет в группе С с командами Голландии, Македонии и Украины.

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