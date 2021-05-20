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На автобусе сборной России присутствует фото Смолова, не попавшего в заявку на Евро-2020

16:59
Автобус сборной России. Фото «Комсомольская правда». Автобус сборной России. Фото «Комсомольская правда».
Автобус сборной России. Фото «Комсомольская правда».
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«Комсомольская правда» опубликовала снимки автобуса сборной России по футболу. На нем есть фотография форварда «Локомотива» Федора Смолова, который не попал в заявку на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Дополнительная информация:

https://t.me/truekpru/41576

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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