Аттила Фиола о матче с Францией: «Это один из лучших дней в моей жизни»
Полузащитник сборной Венгрии Аттила Фиола рассказал о своих эмоциях после матча Евро-2020 со сборной Франции (1:1).
«Мы добились прекрасного результата своей командной игрой, — цитирует Фиолу официальный сайт УЕФА 19 июня. — Горжусь своей командой и болельщиками. Это один из лучших дней в моей жизни!
Было здорово наблюдать, как классно играет наша команда. Мы показали более смелый футбол и лучше сыграли в нападении, чем с Португалией во вторник. Сегодня наша команда была на высоте!"
Фиола забил единственный мяч своей команды в этой игре. У французов отличился Антуан Гризманн.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024465--hungary-vs-france/
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