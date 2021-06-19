Аттила Фиола о матче с Францией: «Это один из лучших дней в моей жизни»

Полузащитник сборной Венгрии Аттила Фиола рассказал о своих эмоциях после матча Евро-2020 со сборной Франции (1:1).

«Мы добились прекрасного результата своей командной игрой, — цитирует Фиолу официальный сайт УЕФА 19 июня. — Горжусь своей командой и болельщиками. Это один из лучших дней в моей жизни!

Было здорово наблюдать, как классно играет наша команда. Мы показали более смелый футбол и лучше сыграли в нападении, чем с Португалией во вторник. Сегодня наша команда была на высоте!"

Фиола забил единственный мяч своей команды в этой игре. У французов отличился Антуан Гризманн.