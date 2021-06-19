Манчини: «Сборная Италии играет в футбол, чтобы одерживать победы»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Уэльса.

«Мы играем в футбол, чтобы одерживать победы, и тот факт, что это будет тяжелый матч, третий для нас за десять дней, не играет на фоне этого никакой роли.

Сборная Уэльса — крепкая команда, которая в последние годы стабильно добивается успеха. В ее составе играют техничные и в то же время физически сильные футболисты. Когда я работал в английской премьер-лиге, то пересекался с командами Бейла. Это фантастический игрок", — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Уэльс состоится завтра, 20 июня, в Риме. Начало — в 19:00 по московскому времени.