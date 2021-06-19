Манчини: «Сборная Италии играет в футбол, чтобы одерживать победы»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Уэльса.
«Мы играем в футбол, чтобы одерживать победы, и тот факт, что это будет тяжелый матч, третий для нас за десять дней, не играет на фоне этого никакой роли.
Сборная Уэльса — крепкая команда, которая в последние годы стабильно добивается успеха. В ее составе играют техничные и в то же время физически сильные футболисты. Когда я работал в английской премьер-лиге, то пересекался с командами Бейла. Это фантастический игрок", — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.
Матч Италия — Уэльс состоится завтра, 20 июня, в Риме. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024468--italy-vs-wales/
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