Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил свою известную фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы» после матча Евро-2012 со сборной Греции (0:1).

«Во-первых, мне кажется, это все описывается в книжках по психологии, — заявил Аршавин в программе «Открытый показ» на «Матч ТВ». — Если мы что-то от кого-то ждем, и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать.

Во-вторых, это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому... Я бы ничего не поменял».

В составе «Зенита» Аршавин трижды выигрывал чемпионат России, один раз — Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.