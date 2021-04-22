Аршавин назвал фаворитов Евро-2020

Экс-нападающий «Зенита» и директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам клуба Андрей Аршавин отметил, что одним из кандидатов на золото чемпионата Европы является сборная Бельгии.

Бельгийцы являются соперником сборной России на групповом этапе Евро-2020.

— К сожалению, для нас, я считаю одним из фаворитов Евро бельгийцев, — отметил Аршавин. — Сильна и французская команда. Кажется, французам все понравилось на чемпионате мира в России, и они хотят повторить успех.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Гоша Чернов)