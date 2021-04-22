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Организаторы представили макет стадиона «Санкт-Петербург»

13:14
Макет стадиона «Санкт-Петербург» представлен за 50 дней до начала чемпионата Европы. Фото ТАСС
Макет стадиона «Санкт-Петербург» представлен за 50 дней до начала чемпионата Европы. Фото ТАСС
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Макет стадиона «Санкт-Петербург» представлен за 50 дней до начала чемпионата Европы по футболу, сообщает ТАСС.

По данным источника, макет сооружен из 12 тысяч деталей. Созданием занимались подопечные благотворительных фондов, ученики футбольной и балетной академий, в том числе академии «Зенита» при участии посла Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на турнире, директора департамента развития молодежного футбола санкт-петербургского клуба Андрея Аршавина.

«Это коллективное усилие, создано было не вчера, это долгий кропотливый труд, и мы гордимся тем, что это так выглядит», — рассказал генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11216091

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