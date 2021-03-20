Игрок «Рейнджерс» Камара заявил, что футболист «Славии» назвал его «гребаной обезьяной»

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара в своем Twitter опубликовал заявление о том, что во время матча 1/8 финала Лиги Европы против «Славии» (0:2) защитник соперников Ондржей Кудела оскорбил его по расовому признаку.

«В футболе нет места расизму и любой форме нетерпимости, — написал Камара. — С лета многие из нас вставали на колено в знак солидарности с погибшими от насилия на расовой почве. Если УЕФА действительно хочет «показать красную карточку расизму», нужно перестать делать видимость поддержки и продемонстрировать нулевую толерантность к расизму. Как игрок, я рассчитываю, что в 2021 году мне или кому-то другому не придется сталкиваться с расовой ненавистью на поле или вне его.

В матче со «Славией» Кедель (Камара ошибся в написании фамилии игрока — Прим. «СЭ») ругался с игроком «Рейнджерс», а после того, как я пытался вмешаться, он сказал, чтобы я заткнулся, а потом сказал: «Одну секунду, мой друг». Потом он подошел ко мне, и, прикрывая рот, наклонился к моему уху и сказал: «Ты гребаная обезьяна, ты знаешь, кто ты». Я был потрясен и шокирован, услышав такое расистское оскорбление от профессионального футболиста. Он утверждает, что просто выругался в мой адрес, но это абсолютная ложь".

После матча игроки и главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард обвинили игрока «Славии» Ондржея Куделу в расистском оскорблении Глена Камара. Чешский клуб отрицает эти обвинения. При этом «Славия» заявляет, что на Куделу напали после матча и призывает УЕФА провести расследование случившегося.