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Мостовой: «Все равно, будет ли Англия или Нидерланды в финале, главное, что Испания уже там»

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Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинальной встречи Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

«Мне все равно, кто будет в финале. Главное, что Испания вышла туда. Нидерланды и Англия по праву оказались в полуфинале. Опять же говорю, Англия, которую все критикуют, и Нидерланды были для меня теневыми фаворитами. Они оказались в полуфинале. Никто же не ставил на Голландию, кроме Мостового. А я говорил: «Посмотрите на их состав, там самый слабый защитник играет в «Интере» и «Манчестер Сити». В этом матче шансы 50 на 50. Я прогнозирую, что, скорее всего, основное время закончится ничьей, но не удивлюсь, если кто-то в один мяч выиграет», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия пройдет 10 июля 2024 года на стадионе Signal Iduna Park (Дортмунд, Германия). Начало — в 22:00 по московскому времени.

Александр Абустин

Александр Мостовой
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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