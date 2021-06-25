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В фан-зону в «Лужниках» будут пускать по специальным QR-кодом

13:42
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фан-зона Евро-2020 в «Лужниках» возобновит работу с 26 июня. Посещать ее смогут вакцинированные, переболевшие и имеющие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус болельщики, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта ТАСС.

«С 26 июня зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 в «Лужниках» возобновит работу. С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Москве попасть в зону смогут только те болельщики, у которых есть защита от COVID-19. Это значит, что они либо прошли вакцинацию, либо имеют на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прихода в зону болельщиков, или переболели коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11752435

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля