Боярский: «Если бы я хотел получать 26 миллионов в месяц, то пошел бы в футболисты»

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» критические высказывания олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой в адрес футболистов сборной России об уровне их зарплат.

Ранее Бобровникова в своем Instagram выразила возмущение по поводу высоких зарплат российских футболистов, а также сказала, что в жизни не заработает столько, сколько зарабатывает полузащитник Роман Зобнин в месяц.

«Я никогда не считаю чужие деньги. Это не в моих принципах. Она может возмущаться, сколько угодно. Если бы я хотел получать 26 миллионов в месяц, то пошел бы в футболисты. Но из меня футболист как из дерьма пуля. Это не мое дело обсуждать зарплаты футболистов», — сказал Боярский «СЭ»

По данным Telegram-канала «BlackMirror», 27-летний Зобнин получает в «Спартаке» 3,45 миллиона евро за сезон-2020/2021. Он является самым высокооплачиваемым игроком красно-белых. Нападающий сборной России Артем Дзюба, забивший единственной гол (с пенальти) в заключительном матче группового турнира Евро-2020 против Дании (1:4), получает в «Зените» четыре миллиона евро в год.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла два матча из трех и вылетела с турнира.