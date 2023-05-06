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Сегодня, 11:08

Адиев заявил, что в расширенном составе сборной Казахстана появятся новички

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что в расширенном списке национальной команды к июньским матчам квалификации чемпионата Европы-2024 против Сан-Марино и Северной Ирландии появятся новички.

«Изменится ли состав сборной Казахстана к матчу с Сан-Марино? Подготовка идет. Смотрел игры Сан-Марино и Северной Ирландии. Сейчас приехал в Казахстан. Начну присутствовать на играх, отсматривать футболистов. Остался месяц до вызова футболистов в сборную. Тренерскому штабу нужно будет внимательно поработать над кандидатами в сборную. В расширенном списке будут новички. Список, плюс-минус, у нас сверстан. Есть время, и возможно, еще кого-то добавим. Попадут ли в список окончательный — это зависит от футболистов, от их формы», — приводит слова Адиева Legalbet.kz.

17 июня сборная Казахстана сыграет на выезде против Сан-Марино в третьем туре группы Н отбора к чемпионату Европы-2024. 20 июня проведет гостевую встречу с Северной Ирландией.

В предыдущих встречах Казахстан уступил Словении (1:2) и обыграл Данию (3:2).

Источник: https://legalbet.kz/news/adiev-v-rasshirennom-sostave-sbornoj-kazahstana/
Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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