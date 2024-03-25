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25 марта, 16:00

Ван дер Варт: «Если Депай будет в форме, то у сборной Нидерландов есть шансы на Евро-2024»

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Бывший полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт оценил шансы сборной Нидерландов на чемпионате Европы-2024.

«Мемфис — наш лучший футболист. Если он будет в хорошей форме, то у нас есть шансы на Евро-2024. В противном случае у нас нет шансов. Я считаю, он способен на многое», — приводит слова Ван дер Варта Voetbal Zone.

В нынешнем сезоне 30-летний Депай провел 27 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Нидерланды попали в группу D, где сыграют с Францией, Австрией, а также победителем пути А Лиги наций — Уэльсом или Польшей.

Действующим победителем турнира является национальная команда Италии. Серебряным призером стала Англия. Бронзу завоевали Дания и Испания.

Источник: Voetbal Zone
Мемфис Депай
Рафаэл ван дер Варт
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
ФК Барселона
Чемпионат Европы по футболу
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