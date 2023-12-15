«Президент «Тоттенхэма» сказал: «Был бы ты моим сыном, таких бы кренделей навешал!» Английские приключения Павлюченко
Павлюченко — один из самых ярких нападающих в истории российского футбола. Он сменил много клубов, но лучшие годы провел в «Спартаке» (пять с половиной лет, 149 матчей в РПЛ и 69 голов) и «Тоттенхэме» (три с половиной сезона, 71 матч в АПЛ и 21 гол).
В Лондоне от болельщиков «Шпор» Роман получил прозвище Суперпав. А от Гуса Хиддинка в сборной России — Спящий Гигант. Прижились оба. Кстати, в АПЛ он переехал вскоре после Евро-2008, где не только забил три мяча и стал обладателем бронзовой медали, но и вошел в символическую сборную турнира.
Как ни странно, в Англию Павлюченко совершенно не рвался. Почему? Об этом сам форвард годы спустя рассказал в «Разговоре по пятницам».
Карпин
— Что за история, когда Валерий Карпин явился к вам на дачу с уговорами?
— Это август 2008-го. Его назначили генеральным директором «Спартака», тренером был еще Черчесов. Я улетел с командой в Киев на отборочный матч Лиги чемпионов. Накануне Карпин попросил у меня телефон Ларисы, моей жены, сказал, что хочет заехать к ней и поговорить.
— Почему именно в ваше отсутствие?
— Дозаявки заканчивались, «Спартак» получил выгодное предложение от «Тоттенхэма», но я колебался. И Карпин решил действовать через жену. Дача у нас тогда была в поселке Клязьма, от спартаковской базы — минут десять. Вот по дороге в Тарасовку он и завернул к нам. Примчался в 8 утра, разбудил Ларису. Она потом позвонила, передала его слова: «У нас есть Веллитон, Ромке лучше уехать...» И добавила: «Георгич рекомендует соглашаться на «Тоттенхэм». Можно сказать, даже просит».
— А вы?
— Обидно было, не скрою. Я же никуда из «Спартака» не рвался — а меня фактически выпихивали. В тот момент мысленно наговорил про Карпина много нехороших слов. Но теперь, конечно, ему благодарен. Он открыл мне дорогу в большой футбол.
— Еще бывали у вас в гостях руководители клубов?
— В Лондоне — Дэниел Леви, президент «Тоттенхэма». Первое, что сказал: «Рома, я никогда не ездил домой к своим футболистам. Ты — единственный. Был бы моим сыном, сейчас таких бы кренделей тебе навешал!»
— За что?
— Вот и я спросил. А он: «Зачем по собственной воле менять английский чемпионат на российский?!» — «Поймите, я устал протирать штаны на банке, Реднапп не доверяет. Хочу играть!»
— Что Леви?
— Терпи, говорил, со временем все наладится. Но я был настойчив: «Нет, продавайте!» Он ответил: «Дурачок ты, Рома... Ладно, силой удерживать тебя не буду. Появится интересное предложение — договоримся».
— Долго общались?
— Примерно полчаса. Чаю выпили. Рядом сидели мои агенты.
— Леви был один?
— Да. У него ни телохранителей, ни личного шофера. Всегда сам за рулем. Это в России почему-то президенты клубов обожают кортежи с мигалками, окружают себя охраной с автоматами. В Англии и в голову такое никому не придет.
— А Бекхэм?
— Вот ему без телохранителей никак. Иначе фанаты и папарацци разорвут на части. Но кроме Бекхэма, по-моему, никто из британских футболистов услугами телохранителей не пользуется.
Бэйл
— Уезжая в «Тоттенхэм», представляли, кто такой Бэйл и что он умеет?
— Когда я подписал контракт, Бэйл вообще не играл!
— Надо же.
— Сидел на лавочке, ситуация у него была довольно печальная. Время от времени выпускали на замену — и «Тоттенхэму» тут же забивали. Выиграть не могли. Это продолжалось долго. Стало для фанатов приметой. Если бедный Бэйл поднимался со скамейки запасных, болельщики горланили: «Кто угодно, но не он!»
— Когда все изменилось?
— При Реднаппе. Кто-то сломался, Бэйл отыграл неплохо, на следующий матч вышел в старте. И как у него поперло, как побежал!
— Прежде на тренировках вы суперталант не разглядели?
— Да не было в нем ничего особенного. А прорвало парня — и разглядели Бэйла уже все. Глаза вылупили: «Что с ним произошло?»
— Прочитав о 100 миллионах от «Реала» — как отреагировали?
— Когда в «Реал» перешли Модрич и Бэйл, мне Самедов сказал: «Не для этой команды люди. Не тот уровень». По первым играм они действительно не вписывались. Отвечал: «Погоди. Я знаю и Бэйла, и Модрича. В «Реале» они будут лидерами. Бэйл в любой команде мира заиграет!»
— После к разговору вернулись?
— Да. «Ну как, Сань?» — «Беру свои слова назад...» Хоть и не 100 миллионов Бэйлу цена, конечно.
— Один Леви мог выручить такие деньги за футболиста?
— Вот это точно! С Бэйлом хитрый Леви снова всех победил. Наверняка тянул до последней минуты. Как и в случае с моим трансфером. В Англии так принято — лучшие сделки проходят в последний день. За несколько часов до моей продажи в «Локомотив» Леви еще говорил: «Нет!»
— Из-за этого в августе 2011-го сорвался ваш переход в «Локо»?
— Да, Леви так протянул, что не успели собрать документы. Через полгода ситуация едва не повторилась. Я тогда был в сборной, жил эти дни с телефоном в руке. Были опасения, что «Локомотив» опять не договорится с Леви.
— Чего не хватило «Спартаку», чтобы выкупить вас у «Тоттенхэма»?
— Денег. Я созванивался с Карпиным, он назвал максимальную сумму, которую «Спартак» готов заплатить. Но она была практически в два раза ниже той, что предложил «Локомотив». То есть «Спартак», продав меня за 10 рублей, обратно хотел за рубль. Так не бывает.
Юмор
— Иржи Ярошик, игравший в «Челси», объяснял нам, что такое английский юмор. Окоча вложил деньги в нигерийский банк, тот рухнул, все накопленное сгорело. И футболисты «Болтона» скинулись для него по 10 фунтов...
— А в «Тоттенхэме» мои одноклубники усадили Дженасу снеговика в машину. Следом и меня коснулся английский юмор. На базу приехал в черно-белом костюме, расшитом тиграми. Скинул, пошел массироваться. Вижу, шагает Вудгейт в таком же костюмчике. Думаю — мы что, в одном месте одеваемся? Все вокруг хохочут — и до меня доходит: он нацепил мой костюм, ботинки. Носки, наверное, тоже.
— В России так не шутят?
— У нас лишь Зоа мои вещи надевал в «Спартаке». Приезжаю на тренировку, не нахожу свои гетры. Ладно, попросил запасные. На поле замечаю — стащил этот чудак, гетры-то все подписаны. Говорю: «Эй, друг, ты ж в чужих играешь!» — «Да, мои потерялись». Я-то ничего, а вот с Барановым фокус у Зоа не прокатил. Вася молча взял его за ноги и свои гетры стянул. Прямо на поле.
— Игорь Акинфеев в интервью интересно описывал «Олд Траффорд»: «Стены темные. Идешь как по средневековому английскому замку и ждешь, что вот-вот привидение покажется...» Вы его понимаете?
— Где ж там Игорь-то ходил?! Или фильмов ужасов насмотрелся до матча? Нет на «Олд Траффорде» ни темных стен, ни привидений. Красивый, современный стадион. Один из лучших в Европе. Если брать известные арены, на которых я играл, не в восторге разве что от «Сан-Сиро».
— Почему?
— Скамейки запасных расположены низко, и за игрой наблюдаешь будто из канавы. Поле на уровне головы. Кроме ног ни черта не разглядишь. А в Англии даже у клубов второго дивизиона приличные арены. Исключение — «Фулхэм». Вроде стадион чисто футбольный, трибуны битком — а уюта нет.
— Вы говорили, что играл с вами в «Тоттенхэме» парень, у которого джип был расписан в стиле Gucci.
— Бенуа Ассу-Экотто! Человек с какими-то особенными тараканами в голове. В его машину залезаешь — и словно оказываешься на дискотеке. Цветомузыка, бар, обшивка Gucci... Жить можно! Периодически на тренировки он приезжал на другой машине. Похожа на Mini Cooper, но еще меньше. Не представляю, что за марка. В первый раз я этот автомобиль на стоянке обошел со всех сторон: четыре колеса? Или три?
— Игрок-то хороший?
— Супер! Но безбашенный — мог на тренировке вынести тебя за бровку. А в игре повторить с чужим.
Права
— Алексей Смертин, приехав в Лондон, купил громадный джип. Который потом негде было парковать. Погребняк арендовал квартиру над булочной — вставал в 4 утра, с первым фургоном, который шумно разгружали. Через какие бытовые ошибки прошли вы?
— Вот странно — что ж за джип он купил? Hummer, что ли? У меня тоже был джип. Я в первую неделю все диски стер о бордюры, пока не привык к лондонской тесноте. Главное, сразу понял: здесь надо соблюдать правила, это не Москва. Дать денег, чтобы тебя отпустили, не получится. Лучше и не пробовать.
— Ни одной попытки рассчитаться на месте?
— Как-то мелькнула мысль — и я сам же ей ужаснулся. Причем не деньги хотел сунуть полицейским, а сказать: «Ребята, может, автографа хватит?»
— У вас же были проблемы с дорожной полицией?
— Пару раз штрафовали за скорость. На третий отняли права.
— Лихо разогнались?
— Да не сказал бы. Я, перед тем как поддать газку, посмотрел в зеркало — нет ли кого сзади? Плетется какая-то машина, самая обычная. А сидели в ней, как выяснилось, полицейские. Только превысил километров на двадцать, завыла сирена. Тормознули, пробили по компьютеру — ага, два штрафа за скорость. Забрали автомобиль.
— Договориться не вышло?
— Нет. Хоть оба были болельщиками «Тоттенхэма»! Всё расспрашивали о команде. А я в ответ: «Отпустите, пожалуйста!» — «Не положено». Ну и правильно. На полгода пришлось водителя нанять. Это было мучение. Для меня жизнь остановилась!
— Почему?
— Я без машины не могу, ломка. А с водителем даже тяжелее. У жены был большой автомобиль, возила дочку в школу. Себе взял маленькую спортивную Lamborghini. Разве такую можно доверить шоферу, а самому сидеть рядом? В итоге продал ее и купил еще один джип.
— Без прав за эти полгода садиться за руль не рискнули?
— Нет. Арестовали бы на месяц, сто процентов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|16
|10
|3
|3
|38-18
|33
|
5
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
6
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
7
|Ньюкасл
|16
|8
|2
|6
|33-21
|26
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|16
|7
|3
|6
|26-30
|24
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|3
|7
|26-26
|21
|
11
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
12
|Челси
|16
|5
|4
|7
|26-26
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|4
|4
|8
|15-23
|16
|
16
|Нот. Форест
|16
|3
|5
|8
|17-28
|14
|
17
|Эвертон
|16
|7
|2
|7
|20-20
|13
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|16
|2
|2
|12
|12-41
|8
|15.12
|23:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|16.12
|18:00
|
Борнмут – Лутон Таун
|- : -
|16.12
|18:00
|
Челси – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.12
|18:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|- : -
|16.12
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|16.12
|20:30
|
Бернли – Эвертон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|17.12
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|17.12
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|13
|1
|6
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|13
|1
|4