«Президент «Тоттенхэма» сказал: «Был бы ты моим сыном, таких бы кренделей навешал!» Английские приключения Павлюченко

Сегодня экс-форварду «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России исполняется 42 года.

Павлюченко — один из самых ярких нападающих в истории российского футбола. Он сменил много клубов, но лучшие годы провел в «Спартаке» (пять с половиной лет, 149 матчей в РПЛ и 69 голов) и «Тоттенхэме» (три с половиной сезона, 71 матч в АПЛ и 21 гол).

В Лондоне от болельщиков «Шпор» Роман получил прозвище Суперпав. А от Гуса Хиддинка в сборной России — Спящий Гигант. Прижились оба. Кстати, в АПЛ он переехал вскоре после Евро-2008, где не только забил три мяча и стал обладателем бронзовой медали, но и вошел в символическую сборную турнира.

Как ни странно, в Англию Павлюченко совершенно не рвался. Почему? Об этом сам форвард годы спустя рассказал в «Разговоре по пятницам».

Карпин

— Что за история, когда Валерий Карпин явился к вам на дачу с уговорами?

— Это август 2008-го. Его назначили генеральным директором «Спартака», тренером был еще Черчесов. Я улетел с командой в Киев на отборочный матч Лиги чемпионов. Накануне Карпин попросил у меня телефон Ларисы, моей жены, сказал, что хочет заехать к ней и поговорить.

— Почему именно в ваше отсутствие?

— Дозаявки заканчивались, «Спартак» получил выгодное предложение от «Тоттенхэма», но я колебался. И Карпин решил действовать через жену. Дача у нас тогда была в поселке Клязьма, от спартаковской базы — минут десять. Вот по дороге в Тарасовку он и завернул к нам. Примчался в 8 утра, разбудил Ларису. Она потом позвонила, передала его слова: «У нас есть Веллитон, Ромке лучше уехать...» И добавила: «Георгич рекомендует соглашаться на «Тоттенхэм». Можно сказать, даже просит».

— А вы?

— Обидно было, не скрою. Я же никуда из «Спартака» не рвался — а меня фактически выпихивали. В тот момент мысленно наговорил про Карпина много нехороших слов. Но теперь, конечно, ему благодарен. Он открыл мне дорогу в большой футбол.

— Еще бывали у вас в гостях руководители клубов?

— В Лондоне — Дэниел Леви, президент «Тоттенхэма». Первое, что сказал: «Рома, я никогда не ездил домой к своим футболистам. Ты — единственный. Был бы моим сыном, сейчас таких бы кренделей тебе навешал!»

Роман Павлюченко в матче Лиги Европы-2011/12 против «Шэмрок Роверс». Фото Global Look Press

— За что?

— Вот и я спросил. А он: «Зачем по собственной воле менять английский чемпионат на российский?!» — «Поймите, я устал протирать штаны на банке, Реднапп не доверяет. Хочу играть!»

— Что Леви?

— Терпи, говорил, со временем все наладится. Но я был настойчив: «Нет, продавайте!» Он ответил: «Дурачок ты, Рома... Ладно, силой удерживать тебя не буду. Появится интересное предложение — договоримся».

— Долго общались?

— Примерно полчаса. Чаю выпили. Рядом сидели мои агенты.

— Леви был один?

— Да. У него ни телохранителей, ни личного шофера. Всегда сам за рулем. Это в России почему-то президенты клубов обожают кортежи с мигалками, окружают себя охраной с автоматами. В Англии и в голову такое никому не придет.

— А Бекхэм?

— Вот ему без телохранителей никак. Иначе фанаты и папарацци разорвут на части. Но кроме Бекхэма, по-моему, никто из британских футболистов услугами телохранителей не пользуется.

Бэйл

— Уезжая в «Тоттенхэм», представляли, кто такой Бэйл и что он умеет?

— Когда я подписал контракт, Бэйл вообще не играл!

— Надо же.

— Сидел на лавочке, ситуация у него была довольно печальная. Время от времени выпускали на замену — и «Тоттенхэму» тут же забивали. Выиграть не могли. Это продолжалось долго. Стало для фанатов приметой. Если бедный Бэйл поднимался со скамейки запасных, болельщики горланили: «Кто угодно, но не он!»

— Когда все изменилось?

— При Реднаппе. Кто-то сломался, Бэйл отыграл неплохо, на следующий матч вышел в старте. И как у него поперло, как побежал!

Гарет Бэйл и Роман Павлюченко. Фото Global Look Press

— Прежде на тренировках вы суперталант не разглядели?

— Да не было в нем ничего особенного. А прорвало парня — и разглядели Бэйла уже все. Глаза вылупили: «Что с ним произошло?»

— Прочитав о 100 миллионах от «Реала» — как отреагировали?

— Когда в «Реал» перешли Модрич и Бэйл, мне Самедов сказал: «Не для этой команды люди. Не тот уровень». По первым играм они действительно не вписывались. Отвечал: «Погоди. Я знаю и Бэйла, и Модрича. В «Реале» они будут лидерами. Бэйл в любой команде мира заиграет!»

— После к разговору вернулись?

— Да. «Ну как, Сань?» — «Беру свои слова назад...» Хоть и не 100 миллионов Бэйлу цена, конечно.

— Один Леви мог выручить такие деньги за футболиста?

— Вот это точно! С Бэйлом хитрый Леви снова всех победил. Наверняка тянул до последней минуты. Как и в случае с моим трансфером. В Англии так принято — лучшие сделки проходят в последний день. За несколько часов до моей продажи в «Локомотив» Леви еще говорил: «Нет!»

— Из-за этого в августе 2011-го сорвался ваш переход в «Локо»?

— Да, Леви так протянул, что не успели собрать документы. Через полгода ситуация едва не повторилась. Я тогда был в сборной, жил эти дни с телефоном в руке. Были опасения, что «Локомотив» опять не договорится с Леви.

— Чего не хватило «Спартаку», чтобы выкупить вас у «Тоттенхэма»?

— Денег. Я созванивался с Карпиным, он назвал максимальную сумму, которую «Спартак» готов заплатить. Но она была практически в два раза ниже той, что предложил «Локомотив». То есть «Спартак», продав меня за 10 рублей, обратно хотел за рубль. Так не бывает.

Роман Павлюченко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юмор

— Иржи Ярошик, игравший в «Челси», объяснял нам, что такое английский юмор. Окоча вложил деньги в нигерийский банк, тот рухнул, все накопленное сгорело. И футболисты «Болтона» скинулись для него по 10 фунтов...

— А в «Тоттенхэме» мои одноклубники усадили Дженасу снеговика в машину. Следом и меня коснулся английский юмор. На базу приехал в черно-белом костюме, расшитом тиграми. Скинул, пошел массироваться. Вижу, шагает Вудгейт в таком же костюмчике. Думаю — мы что, в одном месте одеваемся? Все вокруг хохочут — и до меня доходит: он нацепил мой костюм, ботинки. Носки, наверное, тоже.

— В России так не шутят?

— У нас лишь Зоа мои вещи надевал в «Спартаке». Приезжаю на тренировку, не нахожу свои гетры. Ладно, попросил запасные. На поле замечаю — стащил этот чудак, гетры-то все подписаны. Говорю: «Эй, друг, ты ж в чужих играешь!» — «Да, мои потерялись». Я-то ничего, а вот с Барановым фокус у Зоа не прокатил. Вася молча взял его за ноги и свои гетры стянул. Прямо на поле.

— Игорь Акинфеев в интервью интересно описывал «Олд Траффорд»: «Стены темные. Идешь как по средневековому английскому замку и ждешь, что вот-вот привидение покажется...» Вы его понимаете?

— Где ж там Игорь-то ходил?! Или фильмов ужасов насмотрелся до матча? Нет на «Олд Траффорде» ни темных стен, ни привидений. Красивый, современный стадион. Один из лучших в Европе. Если брать известные арены, на которых я играл, не в восторге разве что от «Сан-Сиро».

— Почему?

— Скамейки запасных расположены низко, и за игрой наблюдаешь будто из канавы. Поле на уровне головы. Кроме ног ни черта не разглядишь. А в Англии даже у клубов второго дивизиона приличные арены. Исключение — «Фулхэм». Вроде стадион чисто футбольный, трибуны битком — а уюта нет.

— Вы говорили, что играл с вами в «Тоттенхэме» парень, у которого джип был расписан в стиле Gucci.

— Бенуа Ассу-Экотто! Человек с какими-то особенными тараканами в голове. В его машину залезаешь — и словно оказываешься на дискотеке. Цветомузыка, бар, обшивка Gucci... Жить можно! Периодически на тренировки он приезжал на другой машине. Похожа на Mini Cooper, но еще меньше. Не представляю, что за марка. В первый раз я этот автомобиль на стоянке обошел со всех сторон: четыре колеса? Или три?

— Игрок-то хороший?

— Супер! Но безбашенный — мог на тренировке вынести тебя за бровку. А в игре повторить с чужим.

Роман Павлюченко. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Права

— Алексей Смертин, приехав в Лондон, купил громадный джип. Который потом негде было парковать. Погребняк арендовал квартиру над булочной — вставал в 4 утра, с первым фургоном, который шумно разгружали. Через какие бытовые ошибки прошли вы?

— Вот странно — что ж за джип он купил? Hummer, что ли? У меня тоже был джип. Я в первую неделю все диски стер о бордюры, пока не привык к лондонской тесноте. Главное, сразу понял: здесь надо соблюдать правила, это не Москва. Дать денег, чтобы тебя отпустили, не получится. Лучше и не пробовать.

— Ни одной попытки рассчитаться на месте?

— Как-то мелькнула мысль — и я сам же ей ужаснулся. Причем не деньги хотел сунуть полицейским, а сказать: «Ребята, может, автографа хватит?»

— У вас же были проблемы с дорожной полицией?

— Пару раз штрафовали за скорость. На третий отняли права.

— Лихо разогнались?

— Да не сказал бы. Я, перед тем как поддать газку, посмотрел в зеркало — нет ли кого сзади? Плетется какая-то машина, самая обычная. А сидели в ней, как выяснилось, полицейские. Только превысил километров на двадцать, завыла сирена. Тормознули, пробили по компьютеру — ага, два штрафа за скорость. Забрали автомобиль.

— Договориться не вышло?

— Нет. Хоть оба были болельщиками «Тоттенхэма»! Всё расспрашивали о команде. А я в ответ: «Отпустите, пожалуйста!» — «Не положено». Ну и правильно. На полгода пришлось водителя нанять. Это было мучение. Для меня жизнь остановилась!

— Почему?

— Я без машины не могу, ломка. А с водителем даже тяжелее. У жены был большой автомобиль, возила дочку в школу. Себе взял маленькую спортивную Lamborghini. Разве такую можно доверить шоферу, а самому сидеть рядом? В итоге продал ее и купил еще один джип.

— Без прав за эти полгода садиться за руль не рискнули?

— Нет. Арестовали бы на месяц, сто процентов.