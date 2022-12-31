Пике, Игуаин, Павлюченко и еще семь звезд, которые завершили карьеру в 2022 году

Легенды, которых будет не хватать.

Жерар Пике (35 лет)

Жерар Пике. Фото Global Look Press

Защитник «Барселоны» объявил о завершении карьеры максимально неожиданно — в разгар сезона, когда к этому не было явных предпосылок (кроме игрового спада и скандала с Шакирой). «Я всегда говорил, что для меня нет других команд кроме «Барселоны». Так и будет. Я стану обычным болельщиком, буду поддерживать клуб. Передам свою любовь к «Барселоне» детям — так же, как моя семья передала ее мне. Рано или поздно я вернусь. Увидимся на «Камп Ноу», — объяснил Пике.

На следующий день после этих слов Пике сыграл против «Альмерии» в чемпионате Испании — этот матч стал прощальным в его роскошной карьере. Она включила в себя чемпионство в АПЛ и победу в Лиге чемпионов в составе «МЮ», а также восемь побед с «Барсой» в чемпионате Испании и три Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Жерар становился чемпионом мира и Европы.

Гонсало Игуаин (35 лет)

Гонсалу Игуаин. Фото Global Look Press

Если в случае с Пике читалось, что Жерар подустал от футбола (учитывая все его бизнес-проекты), то Гонсало Игуаин к концу карьеры окончательно израсходовал все физические и эмоциональные силы. «Я почувствовал: то, что я любил больше всего в своей работе, закончилось», — признался он после заключительного матча. И добавил, что не вернется в футбол ни в каком статусе.

Теперь Гонсало проводит время с семьей. И вспоминает славную карьеру.

Франк Рибери (39 лет)

Франк Рибери. Фото Global Look Press

Слухи о том, что француз может закончить с футболом, появились еще в начале года. Тем не менее Франк решил остаться в «Салернитане», но в сезоне-2022/23 провел лишь два матча. Последний раз Рибери выходил на поле в августе.

В «Салернитану» Франк перешел из «Фиорентины», где провел два неплохих сезона. Но запомнился француз прежде всего по выступлениям за «Баварию». Особенно ярким получился сезон-2012/13, когда Рибери помог мюнхенскому клубу выиграть Лигу чемпионов и претендовал на «Золотой мяч». Но занял только третье место, уступив Роналду и Месси. «Тот «Золотой мяч» — несправедливый. Это был невероятный год для меня. Я должен был победить. Но растянулись сроки сдачи голосов, произошло что-то странное... Это было похоже на политическое решение», — уверен Рибери.

Помимо победы в Лиге чемпионов Франк вместе с «Баварией» девять раз становился чемпионом Германии и шесть раз выигрывал Кубок страны.

Карлос Тевес. Фото Global Look Press

Карлос Тевес (38 лет)

Тевес объявил о завершении карьеры в этом году, хотя находился без команды с лета 2021-го. И даже начал тренировать в клубе «Росарио Сентраль»!

Карлос признался: ему предлагали вернуться на поле, но он больше не хотел играть из-за смерти отца. «Я потерял фаната номер один», — сказал Карлос в эфире одного из аргентинских каналов.

На счету Тевеса пять чемпионств в Аргентине, три победы в АПЛ, два скудетто с «Ювентусом» и победа в Лиге чемпионов в составе «МЮ».

Джек Уилшир (30 лет)

Джек Уилшир. Фото Global Look Press

Самый молодой футболист в нашем списке — Джек Уилшир, который завершил карьеру в 30 лет! После яркого старта в «Арсенале» Уилшир получил тяжелую травму, от которой так и не смог до конца восстановиться. «Мне было трудно смириться с тем, что моя карьера пошла на спад по причинам, не зависящим от меня. Но несмотря на трудные моменты, я оглядываюсь назад с большой гордостью за то, чего достиг», — написал Джек в соцсетях.

Покинув «Арсенал» в 2018-м, Уилшир выступал за «Вест Хэм» и «Борнмут». Последним клубом Джека стал датский «Орхус», из которого он ушел летом 2022 года. Тогда же стало известно, что Уилшир станет главным тренером юношеской команды «Арсенала» (U-18).

Блез Матюиди (35 лет)

Блез Матюиди. Фото AFP

Звездный француз доигрывал вместе с Игуаином в «Интер Майами» — и на днях принял решение завершить карьеру. «Футбол, я любил тебя! Ты так много мне дал. Когда я смотрю на пройденный путь, на глаза наворачиваются слезы. Спасибо людям, которые сопровождали меня в этом путешествии», — сказал Матюиди.

Пик карьеры Блеза пришелся на выступление за «ПСЖ» и «Ювентус». В составе парижан он четырежды становился чемпионом Франции. В Турине выиграл три скудетто. А свой главный трофей Матюиди добыл в составе сборной Франции — титул чемпиона мира 2018 года.

Бруну Алвеш. Фото Global Look Press

Бруну Алвеш (41 год)

После ухода из «Зенита» португалец поиграл в Турции, Италии, Шотландии и Греции. Карьера Алвеша продолжалась до 40 лет! «Мое путешествие закончилось, но уже совсем скоро начнется новое приключение», — написал Бруну в соцсетях.

И не обманул: практически сразу после ухода из «Аполлона» Алвеш стал спортивным директором другого греческого клуба — АЕКа. Именно при Бруну в команду пришли экс-вингер ЦСКА Стивен Цубер, Джибриль Сидибе, Домагой Вида и Паоло Фернандес, которым интересовался «Спартак».

Алвеш четыре раза становился чемпионом Португалии, дважды выигрывал золото РПЛ с «Зенитом» и побеждал в чемпионате Турции в составе «Фенербахче». В 2016 году Бруну вместе со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.

Мартин Шкртел (38 лет)

Мартин Шкртел. Фото Global Look Press

Под конец карьеры бывший защитник «Зенита» оказался в «Спартаке» из Трнавы. Но запомнился словак, конечно, по перформансам в Санкт-Петербурге (где стал чемпионом в 2007 году) и в «Ливерпуле» — там Мартин занимает седьмое место по количеству матчей среди всех легионеров (из небританских стран).

Шкртел уходил из футбола со слезами на глазах. Он признался, что заканчивает из-за проблем со здоровьем. К счастью, они не мешают ему играть на любительском уровне. Мартин поддерживает форму в команде из своего родного города, которую тренирует его двоюродный брат Роман.

Хави Гарсия (35 лет)

Хави Гарсия. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Еще один экс-игрок «Зенита» в нашем рейтинге. После отъезда из России Гарсия играл в «Бетисе» и «Боавиште». А теперь помогает Рогеру Шмидту в «Бенфике». По данным португальской прессы, Шмидт выбрал Гарсию в качестве ассистента благодаря его знаниям английского языка и чемпионата Португалии, а также «опыту, приобретенному игроком по ходу карьеры».

Роман Павлюченко (40 лет)

Роман Павлюченко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сам Роман уверяет: с большим футболом он завязал еще четыре года назад, но официально это случилось лишь в 2022-м, когда форвард покинул «Знамя».

«Я просто играл там, но это не означает, что я играл профессионально. Был в команде, помогал молодым ребятам, чему-то учил, делился», — так описал Павлюченко карьеру в Ногинске.

Последний раз Роман выходил на поле в матче РПЛ в сезоне-2016/17. За «Знамя» нападающий провел 57 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 10 результативных передач.

Павлюченко начинал в «Роторе», играл в «Спартаке», «Тоттенхэме», «Локомотиве», «Кубани» и «Урале». В 2008 году Павлюченко в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы. Однако визитной карточкой Романа до сих пор считается матч квалификации против Англии, в котором страйкер оформил дубль, выйдя на замену.

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Еще 10 статусных футболистов, завершивших карьеру в 2022 году: Лоран Косельни, Томас Вермален, Джермейн Дефо, Начо Монреаль, Александр Коларов, Марк Ноубл, Невен Суботич, Аарон Леннон, Гэри Кэхилл, Джефферсон Фарфан.