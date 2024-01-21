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Форвард «Астон Виллы» обходит Холанна. Повторяет путь Варди — от нон-лиги до сборной Англии

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Олли Уоткинс.
Фото Global Look Press
Олли Уоткинс — второй по результативности в премьер-лиге.

«Астон Вилла» — хедлайнер текущего сезона АПЛ. Бирмингемцы неожиданно участвуют в чемпионской гонке, а в их составе раскрылось несколько незамеченных ранее героев. Один из них — форвард Олли Уоткинс. Страйкер в чем-то повторяет путь другого героя британских болельщиков Джейми Варди — тоже с самых низов изучил пирамиду английского футбола и в итоге добрался до сборной Англии. В этом розыгрыше Уоткинс — второй по результативности в премьер-лиге: оформил уже 19 результативных действий (9+10), больше только у космического Мохамеда Салаха (22). Даже у Эрлинга Холанна меньше — 18.

Уоткинс заявил о себе в полупрофессиональной лиге

Старт карьеры будущего форварда «трех львов» не предвещал блестящего будущего. Проблемы начались уже на этапе зачисления в академию — мрачный «Эксетер» в 2003-м забраковал дохлого школьника, который не дотягивал до уровня команды U-9. Причем клуб на тот момент даже не находился ни в одном из четырех профессиональных английских дивизионов. Зачислиться в академию получилось только спустя два года — в 2005-м Олли приняли в состав U-11. Тогда молодой нападающий особо не впечатлял тренеров, но с годами в нем проявились черты хорошего футболиста.

«Он присоединился к клубу, когда ему было около десяти лет — тогда мы еще не были лично знакомы, — поделился экс-тренер «Эксетер» Пол Тисдейл. — Я увидел его, когда ему исполнилось 15 или 16 лет. Олли обладал отличным характером и физической силой, были видны его способности. У него был действительно хороший талант. Примерно в 18 лет игроки начинают прислушиваться к советам тренера молодежной команды и академии. В этом возрасте они должны принять решение. В 2014 году Уоткинс подписал профессиональный контракт. У него были неплохие качества, но ему все еще нужно было пробиваться в ротацию «Эксетера».

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Тисдейл не торопился внедрять 18-летнего проспекта в основу — «греки» барахтались во второй половине четвертого дивизиона и для избежания вылета из профессиональной лиги нужны были проверенные футболисты. Для того чтобы впечатлить тренера, Уоткинс отправился туда, куда «Эксетер» очень не хотел, — в нон-лигу. Дряхлый «Уэстон-сьюпер-Мэр» арендовал паренька и тут же предложил игровую практику на полупрофессиональном уровне. Стадионы с парой гнилых лавочек вместо трибун, газоны, напоминавшие огороды, партнеры, совмещавшие футбол с работой на заводе, — в таких условиях будущий форвард сборной Англии впервые заявил о себе.

Форвард провел в пригороде Лондона вторую половину сезона-2014/15: за это время Олли отбегал 24 матча, в которых отметился 10 голами. Прогресс воспитанника впечатлил Тисдейла, в сезоне-2015/16 коуч справедливо доверил Уоткинсу место в заявке. Правда, ждать шанса на поле нападающему пришлось еще несколько месяцев — впервые он вышел только 31 октября, в 16-м туре.

Футболист «Астон Виллы» Олли Уоткинс
Олли Уоткинс играет за «Эксетер».
Фото Global Look Press

До весны 19-летний форвард перебивался редкими выходами на замену и не отметился ни одним результативным действием. В 34-м туре парнишка в четвертый раз выскочил в основе и наконец забил — подарил ничью с «Портсмутом» (1:1) на 90-й минуте. В оставшихся 12 играх чемпионата Олли неизменно появлялся на поле, в 11 — в стартовом составе. За это время он настрелял 7+4 по системе «гол+пас».

В следующем сезоне молодой форвард наклепал 13+10 в 45 матчах четвертого дивизиона и даже занес «Эксетер» в плей-офф за право на повышение в третью лигу. Уоткинс отметился двумя голами и ассистом в полуфинальных встречах с «Карлайлом», но в финале мини-турнира без его результативных действий «греки» уступили «Блэкпулу» (1:2). Летом 2017-го стало очевидно, что клубу четвертого дивизиона не удержать яркого 21-летнего страйкера — Уоткинс явно заслужил повышение.

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Как он попал в АПЛ

За футболистом пришел «Брентфорд» из чемпионшипа — тренер «пчел» Дин Смит приметил бомбардира еще во время его аренды в нон-лиге. «Дин Смит пришел на одну из наших игр и впервые увидел Олли в действии. Дин в то время был в «Уолсолле», Уоткинс забил гол, и тренер, очевидно, сделал заметку о нем. Затем, когда пришел в «Брентфорд», он нажал кнопку «купить», — поделился тренер Райан Нортмор, работавший с Уоткинсом в «Уэстон-сьюпер-Мэр».

Форвард не почувствовал разницы между дивизионами и мгновенно влился в основу «Брентфорда» — за дебютный сезон в чемпионшипе настрелял 10+5 и пропустил лишь одну игру. В следующих двух сезонах оформил 10+8 и 25+3, после чего отправился в элитный дивизион. Вершина английской пирамиды покорилась Уоткинсу только в 24 года — летом 2020-го «Астон Вилла» купила Олли за 34 миллиона евро. Внушительная сумма за парня, который попал в чемпионшип благодаря тренеру, приметившему его в полупрофессиональной лиге.

Олли Уоткинс забивает «Челси».
Фото Global Look Press

Бирмингемцами руководил уже знакомый Уоткинсу Смит — тренер вновь оформил любимому нападающему повышение и точно не ошибся. Форвард вновь мгновенно получил место в основном составе и за первый сезон в АПЛ набил 14+5 в 37 матчах, добавив к ним два гола в Кубке лиги. Тренер настолько доверял новобранцу, что выпускал его практически без замен. За сезон-2020/21 Олли провел 3439 минут во всех турнирах — больше всех в «Астон Вилле». Даже вратарь Эмилиано Мартинес отыграл на 19 минут меньше.

«Я просто чувствовал, что его качества очень сильно подходят премьер-лиге и «Астон Вилле». У него высокие стандарты. Когда он сделал хет-трик в ворота «Ливерпуля», был раздосадован тем, что не забил четыре или пять голов! Сразу возникло ощущение, что Олли уже давно в клубе», — оценил новичка журналист Sky Sports Дэн Барделл.

Во время дебютного сезона в АПЛ Уоткинс получил вызов в сборную Англии — Гарет Саутгейт подтянул новичка на матчи квалификации чемпионата мира. Первые 27 минут в футболке национальной сборной прошли для страйкера против Сан-Марино (5:0): на 83-й минуте Олли установил окончательный счет и впервые отличился за «трех львов». Сейчас в активе форварда девять игр за Англию, в которых он отличился три раза.

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Чем хорош?

Дина Смита убрали из «Астон Виллы» в ноябре 2021-го, но Уоткинс до сих пор остается незаменимым форвардом команды. В двух предыдущих сезонах англичанин настрелял 11+2 и 15+6 в АПЛ, а в текущем розыгрыше идет на рекорд результативности — уже 19 результативных действий (9+10). Также Олли — единственный игрок премьер-лиги вместе с Мо Салахом, который сделал 20+ голов и 10+ ассистов в 2023 году.

Форвард выделяется не только высокой результативностью, но и большим количеством голевых передач. Еще в академии «Эксетера» парня часто переставляли на различные позиции в группе атаки — кроме центра нападения, Уоткинс перепробовал фланги и даже игру чуть ниже. Умение работать на команду и универсальность появились как раз благодаря трудам на тренировках «греков».

«Сначала его мысли были исключительно о том, как получить мяч и что с ним делать дальше индивидуально. Нам пришлось усердно работать над тем, чтобы превратить его в командного игрока. Со временем ситуация улучшилась», — вспоминал бывший тренер «Эксетера» Пол Тисдейл.

Фото Global Look Press

В сезоне-2023/24 Уоткинс — лучший ассистент АПЛ (10 голевых). А по количеству ключевых передач в среднем за игру в составе «Астон Виллы» нападающего лишь незначительно обгоняет Люка Динь — 1,6 против 1,5. Также Олли оформил 37 пасов под удар (третий результат в клубе) — нападающий действительно очень полезен в розыгрыше атак, что сказывается на его количестве голевых передач.

При владении мячом форвард нередко смещается из центра в левый полуфланг или опускается ниже, чтобы получить мяч или открыть пространство для партнеров. Вновь отразилось прошлое бомбардира — в «Брентфорде» Олли действовал как левый нападающий в тройке. Его подвижность в передней линии помогает чаще встречаться с мячом — за сезон в АПЛ оформил уже 123 касания в чужой штрафной, во всем чемпионате больше всего у четырех футболистов.

Уоткинс — универсальный нападающий, который играет важную роль во взлете «Астон Виллы» в этом сезоне. При этом страйкер стабильно забивает в различных английских лигах уже на протяжении нескольких лет и как будто не заметил разницы между игрой в четвертом дивизионе и премьер-лиге. Еще несколько лет назад Олли вряд ли помышлял о такой славной карьере и месте в сборной Англии.

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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 2
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Борнмут

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 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

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 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

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