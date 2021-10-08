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Новые владельцы «Ньюкасла» в 20 раз богаче хозяев «Манчестер Сити». И в 39 раз богаче Федуна

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 17:00
Болельщики «Ньюкасла» празднуют продажу клуба новым владельцам. Фото AFP Топ-10 самых богатых владельцев футбольных клубов в мире. Топ-10 самых богатых владельцев клубов АПЛ.
Болельщики «Ньюкасла» празднуют продажу клуба новым владельцам. Фото AFP
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Очень много саудовских нефтедолларов.

Саудиты все-таки купили «Ньюкасл». История тянулась более полутора лет, с зимы 2020-го, и наконец завершилась.

В городе второй день царит ликование. Такое ощущение, что тут так не радовались со времен похорон Маргарет Тэтчер, которую на шахтерском северо-востоке Англии люто ненавидят после реформ, сильно сказавшихся на жизни региона. И дело тут даже не столько в состоянии новых владельцев, сколько в том, что теперь уже бывший хозяин клуба Майк Эшли давно всех утомил.

В восторге главный футболист в истории «Ньюкасла» за последние 30 лет Алан Ширер — он уверен в светлом будущем «сорок».

Ожидаемо возмущены правозащитники и либеральная общественность. Новый владелец «Ньюкасла» — Public Investment Fund (PIF). Это формально независимый от властей Саудовской Аравии инвестиционный фонд, однако его председатель — наследный принц королевства Мухаммед бин Салман. Де-факто именно он теперь является хозяином «сорок». Разумеется, многим не нравится, что режим, который обвиняется в многочисленных нарушениях прав человека и убийствах своих противников (например, журналиста Джамаля Хашогги в 2019 году), теперь будет представлен в английском футболе.

Хотя покупка «Ньюкасла» — далеко не первый подобный шаг со стороны саудитов. Например, главная нефтяная компания страны Aramco — один из главных партнеров «Формулы-1». В Саудовской Аравии регулярно проходят большие боксерские поединки — там, скажем, дрались Энтони Джошуа с Джоном Руисом.

Но едва ли не главное, что привлекает внимание болельщиков по всему миру, — это состояние новых хозяев «Ньюкасла». Активы Public Investment Fund оцениваются в 430 миллиардов долларов (личное состояние Мухаммеда бин Салмана равняется 17,6 миллиарда). Что сразу делает компанию самым богатым владельцем футбольного клуба в мире. Причем с большим отрывом.

Разумеется, это все очень условно. Эти миллиарды — не чемоданы с наличкой в подвалах и даже не средства на одном или нескольких банковских счетах, которые можно свободно тратить. И вообще, например, у основного акционера «Интера» мистера Чжана и его компании Suning сейчас огромные проблемы и реальна угроза банкротства.

Так что списки ниже — не более чем игра. Но считать чужие деньги — одно из любимых развлечений человечества.

Топ-10 самых богатых владельцев футбольных клубов в мире.
Топ-10 самых богатых владельцев футбольных клубов в мире.

Если же брать только АПЛ, идущие вслед за PIF десять самых богатых владельцев клубов в сумме беднее саудитов в пять с половиной раз.

Топ-10 самых богатых владельцев клубов АПЛ.
Топ-10 самых богатых владельцев клубов АПЛ.
Максимилиано Кофрие и&nbsp;Клаудиньо. РПЛ на шестом месте в мире по расходам — 124 миллиона евро. Итоги трансферного окна

Наконец, давайте сравним с российскими реалиями. Принято считать, что в РПЛ есть два частных клуба — это «Краснодар» и «Спартак». Так вот, состояние Сергея Галицкого оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Это почти в 123 раза меньше, чем активы Public Investment Fund.

Разница с Леонидом Федуном чуть меньше — состояние владельца «Спартака» журнал Forbes в апреле этого года оценил в 11,1 миллиарда долларов. То есть всего в 39 раз меньше, чем у саудитов.

Капитализация «Газпрома» в сентябре этого года выросла до 102 миллиардов долларов — и все равно это в четыре раза меньше, чем активы Public Investment Fund.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Россия U21
Северная Ирландия U21

Ф1 (- 1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия
Словакия

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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