Новые владельцы «Ньюкасла» в 20 раз богаче хозяев «Манчестер Сити». И в 39 раз богаче Федуна

Очень много саудовских нефтедолларов.

Саудиты все-таки купили «Ньюкасл». История тянулась более полутора лет, с зимы 2020-го, и наконец завершилась.

В городе второй день царит ликование. Такое ощущение, что тут так не радовались со времен похорон Маргарет Тэтчер, которую на шахтерском северо-востоке Англии люто ненавидят после реформ, сильно сказавшихся на жизни региона. И дело тут даже не столько в состоянии новых владельцев, сколько в том, что теперь уже бывший хозяин клуба Майк Эшли давно всех утомил.

Newcastle United fans reaction outside the stadium to the takeover.



(Source: @JoshHalliday)pic.twitter.com/DEF1qBFDvy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 7, 2021

Newcastle United fans are gathered in huge numbers outside St James' Park now ? pic.twitter.com/kb3hHoizSu — Football Daily (@footballdaily) October 7, 2021

В восторге главный футболист в истории «Ньюкасла» за последние 30 лет Алан Ширер — он уверен в светлом будущем «сорок».

Yesssssssss. We can dare to hope again ??? ??? #NUFC — Alan Shearer (@alanshearer) October 7, 2021

Ожидаемо возмущены правозащитники и либеральная общественность. Новый владелец «Ньюкасла» — Public Investment Fund (PIF). Это формально независимый от властей Саудовской Аравии инвестиционный фонд, однако его председатель — наследный принц королевства Мухаммед бин Салман. Де-факто именно он теперь является хозяином «сорок». Разумеется, многим не нравится, что режим, который обвиняется в многочисленных нарушениях прав человека и убийствах своих противников (например, журналиста Джамаля Хашогги в 2019 году), теперь будет представлен в английском футболе.

Хотя покупка «Ньюкасла» — далеко не первый подобный шаг со стороны саудитов. Например, главная нефтяная компания страны Aramco — один из главных партнеров «Формулы-1». В Саудовской Аравии регулярно проходят большие боксерские поединки — там, скажем, дрались Энтони Джошуа с Джоном Руисом.

Но едва ли не главное, что привлекает внимание болельщиков по всему миру, — это состояние новых хозяев «Ньюкасла». Активы Public Investment Fund оцениваются в 430 миллиардов долларов (личное состояние Мухаммеда бин Салмана равняется 17,6 миллиарда). Что сразу делает компанию самым богатым владельцем футбольного клуба в мире. Причем с большим отрывом.

Разумеется, это все очень условно. Эти миллиарды — не чемоданы с наличкой в подвалах и даже не средства на одном или нескольких банковских счетах, которые можно свободно тратить. И вообще, например, у основного акционера «Интера» мистера Чжана и его компании Suning сейчас огромные проблемы и реальна угроза банкротства.

Так что списки ниже — не более чем игра. Но считать чужие деньги — одно из любимых развлечений человечества.

Топ-10 самых богатых владельцев футбольных клубов в мире.

Если же брать только АПЛ, идущие вслед за PIF десять самых богатых владельцев клубов в сумме беднее саудитов в пять с половиной раз.

Топ-10 самых богатых владельцев клубов АПЛ.

Наконец, давайте сравним с российскими реалиями. Принято считать, что в РПЛ есть два частных клуба — это «Краснодар» и «Спартак». Так вот, состояние Сергея Галицкого оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Это почти в 123 раза меньше, чем активы Public Investment Fund.

Разница с Леонидом Федуном чуть меньше — состояние владельца «Спартака» журнал Forbes в апреле этого года оценил в 11,1 миллиарда долларов. То есть всего в 39 раз меньше, чем у саудитов.

Капитализация «Газпрома» в сентябре этого года выросла до 102 миллиардов долларов — и все равно это в четыре раза меньше, чем активы Public Investment Fund.