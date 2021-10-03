«Ливерпуль» и «Ман Сити» выдали космический матч. Салах включил режим бога, но этого не хватило для победы

На «Энфилде» состоялась лучшая пока игра сезона в АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:2 (0:0)

Голы: Мане, 59 (1:0). Фоден, 69 (1:1). Салах, 76 (2:1). Де Брейне, 81 (2:2).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Гомес, 78), Хендерсон, Фабинью, Джонс, Салах, Мане, Диогу Жота (Роберту Фирмину, 68).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне, Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Стерлинг, 66), Габриэл Жезус, Фоден.

Предупреждения: Рубен Диаш, 26. Милнер, 42. Жоау Канселу, 56. Диогу Жота, 65. Бернарду Силва, 77. Фабинью, 83.

Судья: Тирни.

3 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Календарю «Манчестер Сити» в последнюю неделю не позавидовать: на их долю выдалась очень сложная выездная серия. В прошлую субботу команда Пепа Гвардиолы обыграла «Челси» (1:0) в АПЛ, спустя три дня «горожане» уступили «ПСЖ» (0:2) в Лиге чемпионов и на закуску приехали на «Энфилд».

Спарринг-партнеры «Ливерпуля» перед игрой с чемпионами были чуть слабее. В Лиге чемпионов красные размялись на «Порту» (5:1) и подошли к «Манчестер Сити» в отличной форме, несмотря на кадровые потери. Матч пропускали Трент Александр-Арнольд, Тиаго Алькантара и сломавший в игре с «Лидсом» лодыжку Харви Эллиот.

Противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — главное в последние годы в АПЛ, а тренеры команд не устают делать друг другу комплименты.

«Команды Юргена Клоппа помогли мне стать лучше как тренеру. Он вывел меня на другой уровень — заставил задуматься, доказывать самому себе, стать лучше. Это причина, по которой я все еще занимаюсь этим делом. С тех пор как я приехал в Англию — ну, может, не в мой первый год, — «Ливерпуль» всегда был на высоте. Последние четыре года и мы, и они всегда были в топе. Это самый большой комплимент», — сказал перед игрой Гвардиола.

«Они все еще действительно лучшая для меня команда в Европе на данный момент, и у нас непростая задача. Это действительно особенная игра сезона, каждый год она всегда одна и та же. Ты должен быть храбрым, ты должен быть решительным, ты должен быть дерзким, ты должен быть действительно своей лучшей версией», — заметил в свою очередь Клопп.

Игра началась на высоких скоростях и с обоюдным прессингом. Как могло показаться, у «Ливерпуля» быстрее закончились силы. Хозяева сбавили темп к середине первого тайма и совсем забыли о воротах «Манчестер Сити». За половину матча красные пробили по воротам Эдерсона лишь однажды — и то не в створ. «Горожане», в свою очередь, создали несколько опасных моментов, но не смогли их реализовать. Где-то хорош был Алиссон, а где-то мазали игроки «Сити».

После перерыва нападающие «Ливерпуля» вспомнили, зачем выходили на поле. Особенно активизировался Мо Салах. Несколько опасных атак закончились ничем, пока за дело не взялся египтянин. На 59-й минуте встречи вингер подхватил мяч на своей половине поля, убежал от Жоау Канселу и сместился в центр уже около штрафной «Сити». Передача Салаха вывела Садио Мане один на один с Эдерсоном, а сенегалец не подвел и пробил точно в левый угол.

Всего через 10 минут сольный проход Габи Жезуса в стиле Салаха принес гол «Манчестер Сити». Бразилец сместился с правого фланга в центр и сделал передачу на левый край Филу Фодену. Молодой англичанин сильно покатил мяч в дальний нижний угол.

Но на Салаха в этот вечер снизошло вдохновение. Описать словами его гол сложно. Актуальны сравнения с лучшими мячами в карьере Лионеля Месси.

Но «Манчестер Сити» на то и великая команда, чтобы не падать духом даже после таких шедевров в их ворота. Да, гости сравняли счет с большой долей везения, но тем не менее. Засчитали мяч на Кевина Де Брейне. Пробил в одно касание с линии штрафной. Рикошет от защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа помешал Алиссону достать мяч из угла.

Этот момент позволил избежать большого скандала. Вся скамейка «Сити» была уверена, что фол Джеймса Милнера минут 15 до конца заслуживал предупреждения, которое стало бы у него вторым. Гвардиола за свои протесты даже получил желтую карточку. Важно и то, что Милнер, оставшись на поле, принял участие в атаке, завершившейся голом Салаха. Хотя тренер «Сити» после матча все равно был недоволен: «Чистая желтая карточка, здесь все понятно. Если бы на месте Милнера был игрок «Манчестер Сити», его бы удалили в этом эпизоде».

Но, к счастью, вспоминать будут не Милнера, а Салаха, который провел выдающийся матч.

«Если бы Месси или Роналду забили такой гол, все бы сказали, что это топ-класс. Вот Мо Салах забил такой гол. Топ-класс! И он не впервые забивает после таких проходов, Мо забил «Тоттенхэму» похожий гол», — восхищался после матча Клопп.